Zurück in die Zukunft: Der Internet-Gigant Amazon experimentiert seit kurzem mit ganz klassischen Ladenlokalen. Jetzt eröffnet er den ersten Buchladen mitten in Manhattan. Und das ist erst der Anfang der Expansion.

Der Internethändler Amazon eröffnet seinen ersten Buchladen im Herzen von Manhattan. Das Geschäft soll im Frühjahr in einem Shoppingcenter am Columbus Circle aufmachen, wie das Unternehmen auf seiner Website bestätigte. Der Laden soll im dritten Stock in einem 370 Quadratmeter großen Ladenlokal entstehen, in dem vorher die Marke Armani Exchange ein Geschäft hatte. Das Time Warner Center liegt zentral in New York, nicht weit entfernt vom Central Park.

Seit einiger Zeit schon testet der Online-Gigant eigene stationäre Geschäfte. Den ersten Buchladen hat Amazon im Jahr 2015 in Seattle eröffnet, kurz ...

