Wie geht es heute dem Solar-Sektor? Hier der aktuelle ausserbörsliche Blick. Vergleicht man die aktuellen Indikationen bei L&S mit dem letzten Schlusskurs, so lag um 14:04 Uhr die SolarWorld-Aktie am besten: 24,82% Plus. Dahinter Phoenix Solar mit +9,24% , Hanwha Q Cells mit +1,07% , First Solar mit +0,69% , SolarCity mit +0,26% , Trina Solar mit +0,23% , JinkoSolar mit +0,14% , Canadian Solar mit -0,96% , SMA Solar mit -1,59% und SolarEdge mit -2,77% . Weitere Highlights: SolarWorld ist nun 4 Tage im Plus (78,87% Zuwachs von 2,43 auf 4,35), ebenso Trina Solar 4 Tage im Plus (2,59% Zuwachs von 9,26 auf 9,5). Year-to-date lag per letztem Schlusskurs SolarWorld 78,87% (Vorjahr: -73,35 Prozent) im Plus. Dahinter SolarEdge 11,29% (Vorjahr: -56,69 Prozent) und Phoenix Solar...

