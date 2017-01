- Termine vom 9. bis 13. Januar - === M O N T A G, 9. Januar 2017 *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz November *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe November *** 08:30 DE/Continental AG, Eckdaten zum Jahresergebnis, Hannover *** 10:00 DE/DBB Beamtenbund und Tarifunion, Jahrestagung, Rede von Bundeskanzlerin Merkel (15:00), Köln 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Januar *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten November 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 15:00 US/Fed, Rede von Boston-Fed-Präsident Rosengren (2017 nicht-stimmberechtigt im FOMC) bei der Connecticut Business & Industry Association, Hartford *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 18:40 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Lockhart (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Rotary Club of Atlanta - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Japan geschlossen D I E N S T A G, 10. Januar 2017 *** 02:30 CN/Verbraucherpreise Dezember *** 07:30 DE/Metro AG, Umsatz 1Q, Düsseldorf *** 08:45 FR/Industrieproduktion November *** 11:00 DE/Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) und Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB), Jahresauftakt-PK, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen Dezember, Frankfurt 22:00 US/Weltbank, Halbjahresbericht über die globalen Wirtschaftsaussichten, Washington - US/Präsident Obama, Abschiedsrede an die Nation, Chicago M I T T W O C H, 11. Januar 2017 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:00 DE/ifo, Insee, Istat, gemeinsame Konjunkturprognose Eurozone *** 10:00 DE/"Die Welt", Wirtschaftsgipfel, u.a. Reden von Bundeswirtschaftsminister Gabriel (11:00) und Bundeskanzlerin Merkel (13:00), Berlin *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau November *** 10:30 GB/Handelsbilanz November *** 10:30 GB/Industrieproduktion November *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:30 DE/Zuteilung Neuemission 10-jährige Bundesanleihe über 5 Mrd EUR *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator November 12:00 DE/Bundesinnenminister de Maiziere und BA-Chef Weise, PK zu Asylzahlen 4. Quartal sowie Gesamtzahl 2016, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) 18:00 DE/Bundesfinanzminister Schäuble, Rede beim Festakt "70 Jahre Europa-Union Deutschland", Berlin D O N N E R S T A G, 12. Januar 2017 *** 07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 9 Monate, Mannheim *** 07:00 DE/Hella KGaA Hueck & Co, Ergebnis 1H, Lippstadt 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 3Q, Genf *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Dezember (endgültig) *** 09:55 DE/Destatis, PK zum BIP 2016, Berlin *** 10:00 IT/Industrieproduktion November 10:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Gabriel, Rede auf der OECD-Konferenz zu zentralen Herausforderungen der Digitalisierung, Berlin *** 11:00 EU/Industrieproduktion November *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 8. Dezember *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Dezember 14:30 US/Fed, Rede von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2017 stimmberechtigt im FOMC) bei der Main Line Chamber of Commerce, Malvern 14:45 US/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (2017 stimmberechtigt im FOMC) beim American Council of Life Insurers, Naples 19:15 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Forecasters Club of New York *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Januar F R E I T A G, 13. Januar 2017 *** 01:00 US/Fed-Chefin Yellen, Rede (via Videoschaltung) bei einem Town Hall Meeting, Washington *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Dezember, Frankfurt 08:00 DE/Großhandelspreise Dezember *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Dezember 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 4Q, Charlotte *** 14:00 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 4Q, New York *** 14:00 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 4Q, San Francisco *** 14:30 US/Erzeugerpreise Dezember *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Dezember 15:30 US/Fed, Rede von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2017 stimmberechtigt im FOMC), Philadelphia *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan Januar (1. Umfrage) *** 16:00 US/Lagerbestände November 19:50 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Statement vor Klausurtagung des CDU-Bundesvorstands (bis 14.1.), Perl-Nenning - EU/Ratingüberprüfung für Island (Fitch), Irland (Fitch), Polen (Fitch), Belgien (S&P), Island (S&P), Litauen (Moody's), Polen (Moody's), Portugal (Moody's), Italien (DBRS) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/hes

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2017 08:06 ET (13:06 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.