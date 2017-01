In der indischen Millionenstadt Bangalore sollen in der Silvesternacht Frauen massenweise sexuell belästigt worden sein. Der Vorfall entfacht eine gesellschaftliche Debatte, die an die Kölner-Silvesternacht erinnert.

Als Kehrtwende kann man wohl bezeichnen, was der Innenminister des indischen Bundesstaats Karnataka, G. Parameshwara, am Donnerstag machte. "Ich wurde falsch zitiert", sagte er auf einer Pressekonferenz. "Der Vorfall bereitet mir großen Schmerz. Die Polizei arbeitet an dem Fall." Hintergrund sind Diskussionen um die Silvesternacht in der indischen IT-Metropole Bangalore, der Hauptstadt von Karnataka. Die Debatte erinnert in Teilen an das, was in Deutschland nach der Kölner Silvesternacht 2015/16 passierte.

Einen Tag nach den Neujahrsfeiern begannen lokale Medien zu berichten, dass Frauen in der Silvesternacht massenweise auf offener Straße sexuell belästigt worden seien. Die Polizei meldete jedoch, es habe keine einzige Anzeige wegen sexueller Übergriffe gegeben.

Minister Parameshwara wurde von zahlreichen Medien zitiert, dass "solche Dinge eben passieren". Demnach kritisierte er nicht die vermuteten Taten, sondern die jungen Frauen Indiens dafür, dass sie einen zu westlichen Lebensstil hätten.

Die Äußerungen sorgten für einen Aufschrei. "Die Nacht der Schande von Bangalore" hat sich in Zeitungen und Fernsehsendern des Landes als Oberbegriff für den Jahreswechsel auf 2017 etabliert.

Fernsehsender begannen, ein Video zu zeigen, auf ...

