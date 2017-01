Der britische Starkoch Jamie Oliver schließt in Großbritannien Restaurants. Die Begründung: Nach dem Brexit sei die Unsicherheit auf der Insel größer geworden. Damit verzichtet er auf einen Teil seines Millionenumsatzes.

Jamie Oliver ist in Großbritannien allgegenwärtig: Jeden Tag bruzzelt er im Fernsehen zur Hauptsendezeit Mahlzeiten. Die Geburt seines fünften Kindes füllte tagelang die Klatschblätter und in britischen Städten läuft man zwangsläufig an einem seiner Restaurants vorbei. Noch. Denn in Kürze sollen einige seiner Läden geschlossen werden. Im ersten Quartal des neuen Jahres stehen sechs Restaurants zum Verkauf, teilte Olivers Firma am Freitag mit.

"Wie jeder Restaurantbesitzer weiß, ist es ein schwieriges Business. Und nach dem Brexit ist der Druck und die Unsicherheit noch größer geworden", erklärt Simon Blagden, der Chef der Restaurantsparte in Jamie Olivers Firmenimperium.

Jamie Oliver - der selten mit seiner Meinung hinter dem Berg hält - hatte sich gegen einen Austritt aus der Europäischen Union (EU) ausgesprochen. "Dieses Referendum hat Europa ...

