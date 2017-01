Im Jahr der Bundestagswahl geht es für die FDP um alles. Zum Dreikönigstreffen betont Parteichef Lindner die Existenzberechtigung der Partei - und widerspricht Zweifeln an ihrer Kompetenz in Sachen innere Sicherheit.

Hinter FDP-Parteichef Christian Lindner steht an diesem Freitagmittag in Gelb und Magenta auf blauem Hintergrund und in großen Lettern der Satz: "Bereit für 2017". Punkt. Es klingt wie eine Beschwörung, ein Mantra. Lindner und seine Kollegen aus der Parteispitze halten an diesem traditionellen Dreikönigstreffen in Stuttgart Selbstversicherungsreden. "Die Freien Demokraten haben Charakter bewiesen und deshalb sind wir bereit für 2017", sagt Lindner. Man habe sich nicht von Ängsten treiben lassen wie andere Parteien.

Nach der Niederlage der FDP 2013 "wollten alle Parteien liberal sein", rief der Chef der Liberalen. Nach drei Jahren ohne die FDP im Bundestag sei klar: "Deutschland hat nur eine liberale Partei und das sind die Freien Demokraten". Die derzeit im Bundestag vertretenen Parteien bedrohten die Freiheit von Wirtschaft und Gesellschaft. "Es ist ein Auftrag an alle Liberalen für ihre Werte in diesem Jahr zu kämpfen", forderte er die seine Mitglieder auf.

Die Rede wurde mit Spannung erwartet, am Ende erntet Lindner stehende Ovationen. "Super, klasse", lobten Anwesende im Anschluss. Wie im Jahr zuvor hatte Lindner die Vorabendveranstaltung der "Dreikönigs-Lounge" schon früh verlassen, um an seiner Rede zu feilen. Er wusste, dass es sehr wichtige Worte für seine Partei sein würden. Die FDP-Mitglieder müssen für die Wahlkämpfe in diesem Jahr motiviert werden. Wenn die Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen scheitern, steht es auch um den Wiedereinzug in den Bundestag nicht gut. Die Umfragewerte liegen seit zwischen 5 und 6 Prozent auf Bundesebene. Sollte die Partei den Einzug in den Bundestag nicht schaffen, könnte sie endgültig in der Bedeutungslosigkeit versinken.

