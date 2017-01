ROUNDUP: Smartphone-Marktführer Samsung erwartet mehr operativen Gewinn

SEOUL - Trotz des Debakels um sein Pannen-Smartphone Galaxy Note 7 erwartet Samsung für das vierte Quartal 2016 den höchsten operativen Gewinn seit über drei Jahren. Dabei dürften nach Ansicht von Analysten vor allem wie schon im dritten Quartal die guten Geschäfte mit Speicherchips und Displays die Folgen des weltweiten Rückrufs des Note 7 aufgefangen haben.

Teva dämpft Erwartungen an 2017

JERUSALEM - Dem weltgrößten Hersteller von Nachahmermedikamenten, Teva , sitzt die Konkurrenz im Nacken. Am Freitag kürzte die israelische Ratiopharm-Mutter die Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie dürfte 2017 nur zwischen 4,90 und 5,30 Dollar je Aktie erreichen, teilte der Konzern mit. Im Juli hatte Teva noch von 6 bis 6,50 Dollar Gewinn je Aktie gesprochen. Die von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Analysten gehen derzeit von 5,40 Dollar aus.

'BöZ': Unicredit-Kapitalerhöhung beginnt Mitte Februar

MAILAND - Die angeschlagene italienische Großbank Unicredit will einem Zeitungsbericht zufolge Mitte Februar ihre Kapitalerhöhung starten. Inzwischen stehe auch der Fahrplan für die kommenden Wochen, schreibt die "Börsen-Zeitung" (Freitag) ohne genaue Nennung von Quellen. Nach der außerordentlichen Hauptversammlung am 12. Januar, auf der die Aktionäre über die Kapitalmaßnahme abstimmen, wolle Unicredit-Chef Jean-Pierre Mustier mit der Werbetour für Investoren beginnen. Die geplante Kapitalerhöhung über 13 Milliarden Euro soll dem Vernehmen nach kurz nach der für den 9. Februar vorgesehenen Bekanntgabe der Jahresergebnisse beginnen und im darauffolgenden Monat abgeschlossen werden.

Kreise: Boeing hat Aussicht auf Großauftrag aus Indien

SEATTLE - Dem US-Flugzeugbauer Boeing winkt Kreisen zufolge ein Großauftrag aus Indien. Die indische Billigairline SpiceJet werde vermutlich 92 Boeing 737-Jets bestellen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen. Der US-Konzern habe sich in langen Verhandlungen gegen den europäischen Rivalen Airbus durchgesetzt. Das Geschäft könnte in wenigen Wochen besiegelt werden.

Investor AOC fordert von Stada klare Produktstrategie und Kostensenkungen

BAD VILBEL - Der Arzneimittelhersteller Stada wird von seinem Aktionär Active Ownership Capital (AOC), der gut fünf Prozent der Aktien hält, weiter unter Druck gesetzt. "Es muss ersichtlich sein, welches Produkt bis wann welche Umsatz- und Ergebnisziele in welchen Märkten erreichen soll", sagte AOC-Mitgründer Florian Schuhbauer der "WirtschaftsWoche" (WiWo/Freitag). Ihm gehe es um eine klarere Produktstrategie und deutliche Kostensenkungen. Allein im Einkauf könnte der Pharmakonzern die Kosten noch um gut zehn Prozent senken. Bis Ende Februar 2017, so der AOC-Vertreter, solle ein detaillierter Verbesserungsplan stehen und zügig umgesetzt werden, am besten mithilfe eines externen Beraters.

Siemens-Chef für neue Altersversorgung - abwartend bei Trump-Politik

SEEON - Siemens -Chef Joe Kaeser hat vor dramatischen Folgen des gegenwärtigen Rentensystems in Deutschland gewarnt. Zugleich äußerte er sich am Freitag im oberbayerischen Seeon zurückhaltend zu Ankündigungen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump, die Vereinigten Staaten globalisierungskritischer und stärker auf die eigene Wirtschaft auszurichten. Ein Lob bekam Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) von Kaeser.

Microsoft will ins Zentrum der vernetzten Mobilität rücken

LAS VEGAS - Microsoft will bei der Zukunft der vernetzten Mobilität künftig eine deutlich größere Rolle spielen. Auf der Technik-Messe CES in Las Vegas präsentierte der Softwarekonzern eine Plattform, auf deren Basis Automobilhersteller die nächste Generation vernetzter Fahrzeuge entwickeln könnten. Als ersten Partner für die "Connected Vehicle Platform" nannte Microsoft Renault -Nissan . Mit der französisch-japanischen Allianz hatte sich der Softwarekonzern bereits im vergangenen September zusammengetan.

Weitere Meldungen - Weiterer Airbus für Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums - ROUNDUP: Vogelgrippe-Keulungen in Niedersachsen, Frankreich und Tschechien - ROUNDUP 2/Forscher: Stickoxid-Ausstoß vieler Diesel-Pkw höher als bei Lastwagen - ROUNDUP: Amgen hat im Patentstreit mit Sanofi in den USA die Nase vorn - Telekom-Tochter T-Mobile US gewinnt mehr Kunden als angepeilt - Japan nimmt Toyota nach Trumps Attacke in Schutz - ROUNDUP/Bilanz 2016: Weniger Kohle- und mehr Ökostrom - höherer Strompreis -Novartis schliesst Lizenz-Vereinbarung mit US-Unternehmen Ionis und Akcea -Roche-Tochter Genentech erhält FDA-Zulassung für Lucentis bei mCNV

