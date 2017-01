Als Bank of America (WKN:858388) die Gewinne des vierten Quartals am 13. Januar veröffentlichte, gab es eine Zahl, die die Aktionäre noch im Hinterkopf hatten: 5,5 Milliarden US-Dollar. Das ist die Zahl, die die Bank aus North Carolina jedes Quartal verdienen sollte, nachdem die Dividenden der Vorzugsaktie abgezogen wurden.



Warum 5,5 Milliarden US-Dollar?

Das ist keine zufällig gewählte Zahl. Sie entspricht dem Ziel von Bank of America, eine Rendite von 1 % auf die eigenen Vermögenswerte zu generieren. Das bedeutet, dass die jährlichen Nettoeinnahmen durch die gesamten Vermögenswerte geteilt ...

