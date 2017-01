Oberursel - Das Votum der Briten für den "Brexit", der Sieg des republikanischen Bewerbers bei den US-Wahlen Donald Trump und die Regierungskrise in Italien: Vor allem die Politik hat Anleger im Jahr 2016 in Atem gehalten, so die Experten der Alte Leipziger Trust.Hinzu seien Sorgen um eine nachhaltige positive Entwicklung der globalen Konjunktur gekommen. Dennoch: Bis zum Jahresende habe der Deutsche Aktienindex (DAX 30) die von vielen Marktteilnehmern erwartete Jahresendrally auf 11.481 Punkte hingelegt. Der deutsche Leitindex habe damit auf Jahressicht noch ein Plus von rund 6,9 Prozent geschafft. Die Frage sei: Halte die zuletzt zuversichtliche Stimmung der Anleger - allen politischen Stolperfallen zum Trotz - auch im neuen Jahr an?

