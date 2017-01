Original-Research: Rockcliff Copper Corp. - von Rockstone Research

Einstufung von Rockstone Research zu Rockcliff Copper Corp.

Unternehmen: Rockcliff Copper Corp. ISIN: CA77288Q1037 Anlass der Studie: Report #2 Empfehlung: Outperformer seit: 05.01.2017 Kursziel: - Kursziel auf Sicht von: - Letzte Ratingänderung: - Analyst: Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Der Kupferpreis befindet sich im Aufwind und konnte allein in den letzten 2 Monaten des vergangenen Jahres um knapp $1.500 USD/t aufwerten und wird aktuell für $5.574 USD/t gehandelt.

Mitte November kam das Wall Street Journal im Artikel 'Trump's Victory Isn't Only Thing Behind Copper Rally' zu folgender Schlussfolgerung: 'Die Kupferpreise steigen weiterhin an, aufgrund Hoffnungen einer zusätzlichen Nachfrage während der US-Präsidentschaft von Donald Trump, jedoch kann die Rallye noch auf etwas anderes zurückgreifen: Einen Mangel an Angebot.'

Laut dem jüngsten Artikel 'Copper to be best performing commodity of 2017 - analysts' von Cecilia Jamasmie, wettet die weltweit grösste Minengesellschaft (BHP Billiton), sowie der grösste Schwermaschinenhersteller (Caterpillar), seit Monaten auf eine Kupferpreiserholung.

