Der designierte US-Präsident Donald Trump attackiert immer mehr Autokonzerne über Twitter. Darunter sind Kunden des Zulieferers Bosch. Werner Struth, Mitglied der Geschäftsführung, über die Rolle des Standorts Mexiko.

Ein Roboter brüht frischen Kaffee auf und schenkt ihn an die Wartenden in der Schlange aus. Wer dachte, Barista bei Starbucks sei ein zukunftssicherer Job, gerät ins Grübeln. Der Stand der Robert Bosch GmbH auf der Technikmesse CES in Las Vegas ist am Premierentag gut besucht.

Werner Struth kämpft sich durch die Menschenmasse, die sich um Boschs selbstfahrendes Konzeptauto gebildet hat. Zwischen Gesprächen mit Kunden und anderen Terminen findet der Geschäftsführer im Bereich Industrial Technology von Bosch, Zeit für ein Interview. In Mexiko beschäftigt Bosch 13.000 Mitarbeiter in elf Fabriken, eine zwölfte ist im Bau.

Dass der designierte US-Präsident Donald Trump gegen den Standort Mexiko via Twitter wettert, verunsichert auch die Bosch-Belegschaft. Die Nachricht, Ford stoppe den Plan, am Standort Mexiko ein weiteres Werk für Kleinwagen zu bauen, sorgte für Unruhe. Und am Donnerstag nahm sich Trump über den Nachrichtendienst den nächsten Gegner vor: "Toyota Motor sagt, sie wollen eine neue Fabrik in Baja, Mexiko, bauen, um dort Corollas für die USA zu produzieren. Auf keinen Fall! Baut ...

