Subaru treibt den Fahrspaß auf die Spitze: Auf der North American International Auto Show (NAIAS) vom 8. bis 22. Januar 2017 in Detroit feiern der neue Subaru WRX und dessen Hochleistungs-Variante WRX STI ihre Premiere. Die kompakten Sportlimousinen präsentieren sich nach ihrem Facelift dynamischer und kraftvoller denn je, bieten zugleich aber noch mehr Komfort und Sicherheit.



Ihre sportlichere Haltung zeigt sich bereits in der geschärften Frontpartie: Der überarbeitete Kühlergrill, insbesondere aber der größere untere Lufteinlass vermitteln eine zusätzliche Portion Aggressivität. Die überarbeiteten LED-Scheinwerfer, die künftig auch über Kurvenlicht verfügen, verstärken diesen Eindruck. Auf der Motorhaube aller WRX-Modelle findet sich die bekannte Hutze, die den Boxer-Turbomotor mit ausreichend Frischluft versorgt. Am Heck des Topmodells WRX STI prangt weiterhin ein großer Heckflügel.



Im Innenraum profitieren die Insassen von verbesserten Materialien und erhöhtem Komfort. Der Fahrer nimmt auf einem elektrisch einstellbaren Recaro-Sportsitz Platz, im Fond findet sich eine Armlehne mit integriertem Becherhalter. Dickere Seitenscheiben, überarbeitete Türdichtungen und Modifikationen an der Windschutzscheibe reduzieren die ins Fahrzeug eindringenden Geräusche auf ein Minimum. Die jüngste Generation des Infotainmentsystems Subaru Starlink darf natürlich nicht fehlen.



Das Herzstück versteckt sich unter der Motorhaube: ein kraftvoller Boxermotor. Der nicht in Deutschland angebotene WRX fährt mit einem zwei Liter großen Turbo-Direkteinspritzer vor, der 200 kW/272 PS entwickelt. Im Topmodell kommt derweil der bekannte 2,5-Liter-Turboboxer zum Einsatz: Der Vierzylinder setzt in der nun vorgestellten Version für den US-amerikanischen Markt 227 kW/309 PS frei, die Kraft wird über den permanenten symmetrischen Allradantrieb "Symmetrical AWD" an alle vier Räder übertragen. Das DCCD (Driver's Control Center Differential System), das als Mittendifferenzial mit begrenztem Schlupf dient, nutzt fortan eine elektronische Steuerung anstelle der mechanischen und elektronischen Kombination - dadurch wird das Ansprechverhalten nochmals verbessert. Das DCCD verteilt das Antriebsmoment variabel auf die Vorder- und Hinterachse.



Für optimale Verzögerung bei dieser Kraft fährt der WRX STI mit einem neuen Hochleistungs-Bremssystem von Brembo vor. Es ist an den gelb lackierten Bremssätteln erkennbar. Das System nutzt eine stärkere 6-Kolben-Monoblock-Zange vorn und eine 2-Kolben-Zange hinten. Größere gebohrte Bremsscheiben verarbeiten die Hitze besser, neue Beläge mit deutlich größerer Oberfläche schaffen ein verbessertes Bremsgefühl.



Den hohen Sicherheitsanspruch unterstreicht "Eyesight", das verschiedene Assistenzsysteme kombiniert und ein engmaschiges Sicherheitsnetz knüpft. Seine Warnungen liefert ein Head-up-Display nun direkt ins natürliche Blickfeld des Fahrers - er muss die Augen somit nicht vom Verkehrsgeschehen nehmen. Die neue "Auto Vehicle Hold"-Funktion (AVH) ersetzt zudem die Berganfahrhilfe: AVH hält das Fahrzeug sicher auf jedem Fahrbahnuntergrund, nicht nur an Steigungen. Durch Stopps an roten Ampeln und einem sanften Übergang zum Anfahren verringert sich die mögliche Ermüdung des Fahrers.



Das aufgefrischte Topmodell Subaru WRX STI rollt voraussichtlich im Spätsommer dieses Jahres auch auf den deutschen Markt. Die genauen Spezifikationen und Preise werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.



