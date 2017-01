Hannover - Der Beschäftigungsaufbau in den USA fiel mit 156.000 Stellen insgesamt solide aus, so die Analysten der Nord LB. Der leichte Anstieg der Arbeitslosenquote auf 4,7% sollte angesichts des deutlichen Vormonatsrückgangs nicht überbewertet werden. Die Stundenlöhne würden ihren Aufwärtstrend der letzten Monate nochmals in etwas rasanterem Tempo fortsetzen.

