Nach nur zwei Monaten dampfen die ersten russischen Kriegsschiffe wieder von der syrischen Küste ab. Die syrische Armee hat Aleppo wieder unter Kontrolle, es gilt eine Waffenruhe. Steigen damit die Chancen für Frieden?

Nach der Eroberung der Großstadt Aleppo durch die syrische Armee zieht Russland seine ersten Truppen aus dem Bürgerkriegsland ab. Oberbefehlshaber Wladimir Putin habe entschieden, die Streitkräfte in Syrien zu reduzieren, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Freitag mit. Zunächst sollten demnach der Flugzeugträger "Admiral Kusnezow", der Raketenkreuzer "Peter der Große" sowie mehrere Begleitschiffe die Region verlassen.

Unklar war zunächst, wie groß die Truppenreduzierung insgesamt ausfällt. Der Schritt kommt nicht überraschend. Verteidigungsminister Sergej Schoigu hatte Präsident Putin bereits Ende Dezember vorgeschlagen, dass angesichts der jüngsten Waffenruhe in Syrien russische Einheiten abgezogen werden könnten.

Russland unterstützt die syrischen Streitkräfte seit September 2015 vor allem mit Luftangriffen gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS), aber auch gegen moderatere Gegner der Regierung. Moskau weist Vorwürfe ...

