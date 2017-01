New York - Nach dem US-Arbeitsmarktbericht für Dezember ist es am Freitag an der Wall Street zunächst etwas abwärts gegangen. Der Dow Jones Industrial verlor in der ersten halben Stunde des Handels 0,19 Prozent auf 19'862,41 Punkte.

Die Jobdaten boten ein gemischtes Bild: Einerseits lag der Stellenaufbau unter den Erwartungen von Analysten. Andererseits waren die Löhne so stark wie seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...