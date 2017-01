Nasdaq-100 - Bald neue Allzeithochs?

André Rain,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

nach den Gewinnmitnahmen in den letzten Handelstagen des Dezembers startet der Nasdaq-100® Index stark in die neue Woche und erholt sich in großen Schritten. Gestern konnte er sich schon wieder bis auf wenige Punkte an das Allzeithoch annähern. Es scheint als will er nach erfolgreichem Pullback an den EMA50 (blau) direkt zu neuen Höhen aufbrechen.

Im besten Fall sehen wir in Kürze neue Allzeithochs, bei 5.050 - 5.060 Punkten liegt eine potenzielle Pullbacklinie als mögliches Zwischenziel. Dort wären nochmals Konsolidierungen und ggf. sogar längere Zwischenkorrekturen zurück zum EMA50 möglich. Eine Rallybeschleunigung nach Ausbruch nach oben wäre aber der Idealfall für die Bullen, Notierungen oberhalb von 5.200 Punkten sollten dann schnell folgen. Der Bereich bei 4.910 - 4.925 bietet jetzt Unterstützung für Rücksetzer, ein signifikantes Abfallen darunter würde tiefere Korrekturen bis 4.870 - 4.880 und ggf. 4.825 Punkte zulassen. Erst unterhalb von 4.820 entstehen kurzfristige Verkaufsignale.

Nasdaq-100® in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.07.2016 - 05.01.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2012 - 01.01.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf NASDAQ-100® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100® Index HU7TPN 6,86 4.250 6,86 31.03.2017 NASDAQ-100® Index HU7TP0 4,03 4.550 11,68 31.03.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.01.2017; 15:16 Uhr

Turbo Bear auf NASDAQ-100® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100® Index HU7TRN 5,35 5.525 8,80 31.03.2017 NASDAQ-100® Index HU7TQN 2,27 5.200 20,74 31.03.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.01.2017; 15:16 Uhr

Weitere Produkte auf den NASDAQ-100® Index finden Sie unter: www.onemarkets.de

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Nasdaq-100 - Bald neue Allzeithochs? erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).