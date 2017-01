Schlieren/Las Vegas (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100001544 -



Der Anspruch von Mercedes-Benz ist ein Auto, das dazu beiträgt,

das Wohlbefinden seiner Passagiere zu fördern. Mercedes-Benz

Fahrzeuge von morgen steigern Fitness und Wohlbefinden ihrer

Passagiere noch individueller und bieten Erlebniswelten für alle

Sinne. Im Rahmen von Mercedes me plant Mercedes-Benz zudem ein

ganzheitliches Ökosystem, das den Nutzer auch ausserhalb des

Fahrzeugs bei einem aktiven und gesunden Lebensstil unterstützt. Die

vom Nutzer autorisierten Daten sollen im fahrzeugeigenen Backend

gebündelt werden, um ihm personalisierte Empfehlungen für mehr

Wohlbefinden und Fitness zu geben. Dabei sind Transparenz,

Selbstbestimmung und Datensicherheit massgebend. Mit dem

Konzeptfahrzeug "Fit & Healthy" und dem Exponat "Wall of Wishes" von

Mercedes me gibt Mercedes-Benz auf der Consumer Electronics Show

(CES) in Las Vegas einen Ausblick auf das ganzheitliche Konzept und

auf konkrete Features.



"Intelligent Drive" steht bei Mercedes-Benz für die intelligente

Vernetzung von Systemen, Sensoren sowie Algorithmen. Neben Sicherheit

und Antrieb wird jetzt auch der Komfort noch intelligenter: Als

Vorreiter arbeitet Mercedes-Benz im Projekt "Fit & Healthy" daran,

das Wohlbefinden der Passagiere zu fördern. So unterstützt

Mercedes-Benz mit dem Auto der Zukunft einen aktiven und gesunden

Lebensstil durch intelligente Lösungen.



Neben dem Arbeitsplatz und dem privaten Umfeld wird das

Fahrzeug-Interieur immer mehr zum "Third Place", zum Lebens- und

Rückzugsraum, in dem die Passagiere modernen Luxus und intelligenten

Komfort geniessen können. Die Vision analog zum "Intelligent

Drive"-Konzept: Sensoren - entweder ins Fahrzeug integriert oder in

einem Wearable - erfassen die Vitalparameter des Fahrers sowie Daten

über das enge und das weitere Umfeld des Fahrzeugs. Diese

Informationen werden fusioniert, und mit Hilfe passender Algorithmen

wird dem Fahrer ein individuelles Angebot zur Steigerung des

Wohlbefindens gemacht.



Durch die intelligente Vernetzung der Informationen können adaptiv

arbeitende Komfort- und Infotainmentsysteme beispielsweise Müdigkeit

oder Stress situationsgerecht reduzieren, etwa durch die Möglichkeit,

im Navi eine stressfreie Route zu wählen. Denkbar sind neuartige

Sitzmassagen, belebende oder entspannende Musik je nach Stimmung des

Fahrers und passend zur Verkehrssituation, darauf angepasste

Klimatisierung einschliesslich Beduftung und entsprechender

Ambientebeleuchtung.



In einer späteren Ausbaustufe werden auch Sicherheits- und

Assistenzsysteme unterstützen. Die Vernetzung wird beispielsweise in

einer Empfehlung an die Passagiere münden, sich durch einen Powernap

zu erholen. Das Navigationssystem kann ihnen einen geeigneten

Rastplatz empfehlen, die oben beschriebenen Komfortsysteme würden

helfen, sich zunächst zu entspannen und dann wieder zu aktivieren.



Strategische Kooperation mit Technologiekonzern Philips



Wie wichtig innovative und integrierte Wearables-Lösungen im

Mercedes-Benz von morgen sind, unterstreicht die strategische

Kooperation der Daimler AG mit Philips, einem der führenden Anbieter

im Bereich der Gesundheitstechnologie. Ziel ist es, die

Wearable-basierte Datenerfassung im Fahrzeug unter Berücksichtigung

hoher Datenschutzstandards in einem gemeinsamen Forschungsprojekt

voranzutreiben und in naher Zukunft in Serie zu bringen.



Das sagt das Mercedes-Benz Management zum Projekt "Fit & Healthy"



"Unsere Vision ist es, dass Mercedes-Benz Fahrer sich beim

Ankommen besser fühlen und fitter sind als beim Einstieg ins

Fahrzeug. Im Mittelpunkt steht für uns das Wohlbefinden unserer

Kunden. Diese wollen wir so unterstützen, wie sie es von

Mercedes-Benz erwarten dürfen."



Ola Källenius, Vorstandsmitglied Daimler AG, verantwortlich für

Konzernforschung und Mercedes-Benz Cars Entwicklung:



"Was wir anstreben, ist typisch Mercedes-Benz: ein Automobil, das

den Bedürfnissen unserer Kunden individuell gerecht wird. Sicherheit

und Wohlbefinden stehen in einer engen Wechselbeziehung zueinander:

Wer sich sicher fühlt, fühlt sich besser; und wer sich gut fühlt,

fährt sicherer."



Anke Kleinschmit, Leiterin der Konzernforschung Daimler

"'Fit & Healthy' meint mehr als psychisches Wohlbefinden und

körperliche Gesundheit. Genuss und Achtsamkeit sind weitere wichtige

Komponenten. Dabei können wir unsere Kunden unterstützen, indem wir

ihnen ermöglichen, Freiräume wie die Zeit im Auto souverän zu

geniessen und eigene Potenziale zur Geltung zu bringen."



Dr. Goetz Renner, Projektleiter "Fit & Healthy

Mercedes me: "Fit & Healthy" auch ausserhalb des Autos

Durch das Ökosystem Mercedes me wird das Auto der Zukunft noch

stärker zum digitalen Begleiter. Bereits bei der Konzeption von

vernetzten Diensten hat der Datenschutz bei Mercedes-Benz einen hohen

Stellenwert. Voraussetzung für alle Dienste ist, dass der Kunde

transparent informiert wird und entscheidet, welche Daten zu welchem

Zweck erhoben werden.



Mit Mercedes me wird "Fit & Healthy" auch ausserhalb des Autos

erlebbar. Denn Autofahrer, die fit bleiben und ihren aktiven

Lebensstil rund um die Uhr und auch ausserhalb des Autos im Blick

behalten wollen, werden schon bald ein entsprechendes "Mercedes

me"-Angebot nutzen können: Per Online-Fragebogen und mit kurzen Tests

lässt sich der eigene Wohlfühlzustand ermitteln. Auf Basis der

gewonnenen Informationen im Rahmen des Self-Assessments werden dem

Nutzer individuelle Angebote wie Gesundheitstrainings gemacht.



Die "Mercedes me"-Experten von Mercedes-Benz arbeiten zudem an

weiteren Features, die Insassen dabei unterstützen sollen, im Auto

aktiv Stress abzubauen und die Konzentration zu verbessern. Mercedes

me fusioniert dazu in Zukunft Informationen des Fahrzeugs mit "beyond

the car" erhobenen Daten. Diese können etwa aus dem Fahrzeug über das

Vehicle Backend oder über Mobile Devices wie Fitness Trackern oder

Smartwatches mit Pulsmesser generiert werden, aber ebenso von

Wetter-Apps, elektronischen Kalendern oder "smart home"-Anwendungen

wie der intelligenten Küche stammen.



Das Backend im Fahrzeug soll dazu die vom Nutzer autorisierten

Daten bündeln und ihm personalisierte Empfehlungen für mehr

Wohlbefinden und Fitness geben. Wird etwa ein hohes Stresslevel

feststellt, liesse sich dieses beispielsweise mit einem Coaching zu

einer speziellen Atemtechnik reduzieren. Die Anleitung dafür könnte

auf dem Display im Cockpit gezeigt werden, unterstützt durch

audiovisuelle Rückmeldung. Dieses sogenannte Biofeedback kommt heute

schon im Leistungssport und in der Medizin erfolgreich zum Einsatz.



Wie Mercedes me den Fahrer künftig rund um die Uhr im Dienste des

Wohlbefindens und der Fitness begleiten könnte, zeigt als Vision das

Exponat "Wall of Wishes" auf der CES. Mit Hilfe von iPads können die

Besucher dort aus mehreren Wünschen auswählen und entscheiden, ob sie

beispielsweise aktiver oder entschleunigt leben möchten. Kurze Filme

zeigen dann anhand eines exemplarischen Tagesablaufs im Jahr 2025,

wie Mercedes me Empfehlungen zur Förderung des emotionalen,

kognitiven und physischen Wohlbefindens rund um die individuelle

Mobilität und darüber hinaus geben könnte.



Konzeptfahrzeug gibt Ausblick auf intelligenten Komfort von morgen



Im Konzeptfahrzeug "Fit & Healthy" auf Basis einer

Mercedes-Maybach S Klasse können Besucher der CES den intelligenten

Komfort von morgen erleben: Regeneration und Aktivierung heissen zwei

der Erlebniswelten, die dort den Passagieren körperliche und geistige

Erholung oder Aktivierung ermöglichen.



Daran sind im Fahrzeug zahlreiche Komfortsysteme wie Beduftung,

Massage, Ambientelicht, Ionisation oder Klimatisierung beteiligt. Die

Erlebniswelten sind in vielen Wahrnehmungsdimensionen kognitiv und

sinnlich erlebbar. Beim so genannten 4 D-Sound etwa wird der Klang

über Schallwandler, so genannte Exciter, in mechanische Bewegung

übertragen und wird so zum körperlichen Sounderlebnis.



"Motion" heisst das dritte, ebenfalls dreiminütige "Fit &

Healthy"-Angebot im Konzeptfahrzeug, das sich dem Thema Bewegung

widmet. Der bekannte US Mediziner David Agus erläutert in einem Video

Sitzfunktionen wie den Aktivsitz und die Tiefenmassage, die im

Konzeptfahrzeug erlebbar sind, und lädt zum Mitmachen bei

Fitnessübungen ein, wie sie sinnvoll bei Fahrtpausen sind.



Die Vitaldatenmessung erfolgt beim Konzeptfahrzeug mit Realwerten

sowohl über eine Sensorik im Lenkrad als auch über ein Wearable, wie

die "Gesundheitsuhr" von Philips. Auf Wunsch des Nutzers erkennt die

Uhr in Echtzeit seine Pulsrate und informiert ihn über sein

Aktivitätsverhalten und seinen Schlafrhythmus. Daimler geht mit

Philips als einem der führenden Anbieter im Bereich der

Gesundheitstechnologie eine strategische Kooperation ein. Ziel ist

es, die Wearable-basierte Datenerfassung im Fahrzeug unter

Berücksichtigung hoher Datenschutzstandards in einem gemeinsamen

Forschungsprojekt voranzutreiben und in naher Zukunft in Serie zu

bringen.



Bereits bei der Konzeption von vernetzten Diensten hat der

Datenschutz bei Mercedes-Benz einen hohen Stellenwert. Voraussetzung

für alle Dienste ist, dass der Kunde transparent informiert wird und

entscheidet, welche Daten zu welchem Zweck erhoben werden.



Dass "Fit & Healthy" keine Zukunftsmusik ist, belegen zahlreiche,

bereits heute zum Wohle des Kunden verfügbare Ausstattungsmerkmale:

So bieten Pkw von Mercedes-Benz dank ihrer Feinstaubfilter eine

überdurchschnittliche Luftqualität im Innenraum und sind besonders

allergikerfreundlich: Von der A- bis zur S Klasse tragen alle

Baureihen das Siegel der Europäischen Stiftung für Allergieforschung

(ECARF). Den Komfort im Auto können Mercedes-Benz Fahrer schon heute

aktiv gestalten: Mit zahlreichen Mercedes-Benz Innovationen wie etwa

der ENERGIZING Massagefunktion nach dem Hot-Stone-Prinzip, dem AIR

BALANCE Paket mit Ionisation und aktiver Beduftung, mit individuell

für jeden Sitzplatz fein einstellbaren Klimatisierungen, mit

beheizbaren Oberflächen von Armlehnen oder der je nach Baureihe in

bis zu 64 Farbstimmungen individualisierbaren Ambientebeleuchtung.



2017 folgt bereits die nächste Stufe: Unter dem Namen ENERGIZING

COMFORT werden in der neuen S Klasse die einzelnen Komfortsysteme zu

Programmen gebündelt, die ganzheitlich zu mehr Wohlbefinden

beitragen. Dass Vitalität und Fitness kein Privileg von

Oberklasse-Fahrern sind, zeigt ebenfalls schon bald die Innovation

ENERGIZING Sitz Kinetik. Diese Neuentwicklung unterstützt das

Wechseln der Sitzhaltung durch kleinste Bewegungen von Sitzkissen und

-lehne. Debütieren wird ENERGIZING Sitz Kinetik in der

Kompaktklassefamilie.



Originaltext: Mercedes-Benz Schweiz AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100001544

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100001544.rss2



Kontakt:

Artur Demirci, Tel.: +41 (0) 44 755-8823, artur.demirci@daimler.com