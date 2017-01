Düsseldorf - In Deutschland wird das Statistische Bundesamt am Donnerstag die erste Schätzung für das BIP-Wachstum im Gesamtjahr 2016 bekannt geben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Da die Analysten für das 4. Quartal von einem Plus von 0,4% gg. Vq. ausgehen würden, würde sich saison- und kalenderbereinigt ein Zuwachs von 1,7% ergeben.

