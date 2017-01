Eine optimistische Wirtschaftspolitik und eine harte Linie in der Flüchtlingsfrage. Mit dieser Ausrichtung startet FDP-Chef Christian Lindner ins Wahljahr 2017. Wie der Wiedereinzug in den Bundestag gelingen soll.

In diesem Moment darf er keine Freude zeigen, das weiß Christian Lindner. Wer freut sich schon darüber, dass die Briten im vergangenen Jahr dafür gestimmt haben, die Europäische Union zu verlassen? Oder dass die Amerikaner Donald Trump zum Präsidenten gewählt haben? Oder dass die Flüchtlingskrise einen Keil zwischen die Europäer und die Deutschen treibt?

Beim traditionellen Dreikönigstreffen in Stuttgart spricht Christian Lindner an diesem Freitag über genau diese Verwerfungen. Sie zeigen einen Trend, nämlich, dass die Menschen dem politischen Establishment misstrauen. "Nichts ist mehr selbstverständlich", sagt Lindner. Auch die liberalen Werte selbst nicht. Der FDP-Chef freut sich nicht über Brexit, Trump und Flüchtlingskrise, sieht darin aber durchaus eine Chance. Eine Chance, dass seine Partei im Herbst wieder in den Bundestag einzieht.

Vor über drei Jahren waren die Liberalen aus dem Parlament geflogen, Lindner wurde im Anschluss Parteichef und verordnete der FDP einen Kurs der Erneuerung. Das Signal vom diesjährigen Dreikönigstreffen soll sein: Die Erneuerung ist geschafft, die Leute verstehen, warum die FDP fehlt. Jetzt muss die Partei nur noch gewählt werden.

Die Chancen, dass das nationale Comeback im Herbst gelingt, stehen gut. In Baden-Württemberg holte die Partei bei der Landtagswahl im letzten März 8,3 Prozent, in Rheinland-Pfalz 6,2 Prozent (und zog sogar in die neue Landesregierung ein) und in Berlin, das keine liberale Hochburg ist, knapp sieben Prozent. Derzeit ist die FDP in neun von 16 Landtagen vertreten. Bundesweit steht sie in Umfragen zwischen fünf und sieben Prozent. Zurück in den Bundestag? Gut möglich, aber noch nicht entschieden.

Der Fahrplan für dieses Jahr sieht wie folgt aus: Bis Mai wird im Saarland, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen gewählt. In allen drei ...

