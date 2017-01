Von der neuen Trump-Regierung wird eine große Unterstützung für die US-Wirtschaft erwartet. Was "America great again" macht, schadet jedoch den anderen - allen voran China.An den Börsen ging es in dieser ersten Handelswoche des neuen Jahres fröhlich nach oben. Das DAX-Ziel dieses Anstieges lag bei 10.675 Punkten und wurde nahezu erreicht. Das Allzeithoch vom Frühjahr 2015 von rund 12.400 Punkten wäre das nächste Fernziel. Sollte auch diese Marke übersprungen werden, könnte ein schneller Anstieg um weitere 2.000 Punkte folgen. Die Erwartungen vieler Investoren sind - zumindest für die erste Jahreshälfte 2017 - durchaus positiv. Kurzfristig ist der Markt allerdings deutlich überhitzt. Die große wichtige Marke ist jetzt der ehemalige Ausbruchsbereich zwischen 10.800 und 10.400 Punkten.

Den vollständigen Artikel lesen ...