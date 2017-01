Bad Marienberg - Der Vorstand der Travel24.com AG (ISIN DE000A0L1NQ8/ WKN A0L1NQ) hat heute nach Rücksprache mit der Deutsche Börse AG die Einbeziehung der Anleihe Travel24com 7,500% 9/2017 (ISIN DE000A1PGRG2/ WKN A1PGRG) in das Handelssegment Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse mit Wirkung zum Ablauf des 17. Februar 2017 gekündigt, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:

