Frankfurt - Der US-Arbeitsmarktbericht hat den Euro am Freitag belastet. Am späten Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,0573 US-Dollar. Am Vormittag hatte der Euro noch über der Marke von 1,06 Dollar notiert.

Zum Franken legte der Euro nach dem Mittag dagegen leicht zu. Die Gemeinschaftswährung kostet am Freitag-Nachmittag 1,0720 CHF. Auch der US-Dollar machte gegenüber dem Franken an Boden gut. Der Dollar geht am späten Nachmittag bei 1,0139 CHF um.

Vor allem die robuste Lohnentwicklung in den USA im Dezember hat laut Händlern den Dollar gestützt. Die durchschnittlichen Stundenlöhne legten um 0,4 Prozent zum Vormonat zu, während ...

