Die US-Wirtschaft hat im vergangenen Jahr mehr als zwei Millionen Jobs geschaffen. Die Arbeitslosenquote liegt knapp über dem Neun-Jahres-Tief. Die Löhne sind so kräftig gestiegen, wie lange nicht mehr.

Viele neue Jobs, niedrige Arbeitslosigkeit, steigende Löhne: US-Präsident Barack Obama hinterlässt seinem Nachfolger Donald Trump eine robuste Wirtschaft. Private Firmen und der Staat schufen 2016 zusammen 2,16 Millionen neue Stellen, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Das entspricht einer durchschnittlichen Zunahme von 180.000 pro Monat. 2015 lag der Schnitt bei 229.000. Die Erwerbslosenquote lag am Jahresende mit 4,7 Prozent nur einen Tick über dem im November markierten Neun-Jahres-Tief. Die Stundenlöhne legten im Dezember mit 2,9 Prozent zum Vorjahreszeitraum so stark zu wie seit sechseinhalb Jahren nicht mehr.

Zuletzt ließ die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...