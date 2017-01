Ein Mehr an Steuerung könne ein Mehr an Sicherheit bedeuten, springt der Präsident des Verfassungsschutzes dem Innenminister bei. Derweil reißt die Kritik an den Behörden im Fall Anis Amri nicht ab.

Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen unterstützt den Vorschlag von Innenminister Thomas de Maizière (CDU), die deutschen Inlandsnachrichtendienste zentral zu koordinieren. Er sei zwar kein Politiker und wolle sich nicht gerne zu politischen Forderungen äußern. "Aber ich kann als Fachmann sagen, dass natürlich ein Mehr an Steuerung auch ein Mehr an Sicherheit bedeuten kann", sagte der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Es ist schon einzigartig, dass ein Land wie Deutschland 18 unabhängige Inlandsnachrichtendienste hat. 16 auf Landesebene, das BfV und den Militärischen Abschirmdienst (MAD) - und keine Steuerung."

Die Arbeit der Sicherheitsbehörden steht nach dem Terroranschlag des tunesischen Islamisten Anis Amri auf einen Berliner Weihnachtsmarkt heftig in der Kritik. Ermittler waren Amri über Monate hinweg deutschlandweit auf der Spur, wussten um seine Besuche in Salafisten-Moscheen, kannten den 24-Jährigen unter mindestens 14 Namen, Sicherheitsbehörden erhielten zwei Warnungen aus Marokko - und dennoch konnte Amri untertauchen.

De Maizière sieht den Sicherheitsapparat vor dem Hintergrund der Terrorgefahr und möglicher Krisen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...