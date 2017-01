Beim Kampf um die nordirakische Millionenstadt Mossul sind das erste Mal irakische Truppen in den Norden der Stadt vorgerückt. Auch im Osten kann die irakische Armee weitere Geländegewinne verzeichnen.

Zum ersten Mal seit Beginn der Offensive auf die IS-Hochburg Mossul Mitte Oktober sind irakische Truppen von Norden her in die Millionenstadt vorgerückt. Die Soldaten hätten das Wohngebiet Al-Hadba erreicht, sagten mehrere Offiziere eines Befehlsstands in der Nähe des Wohngebietes ...

