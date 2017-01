Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag leichte Gewinne verzeichnet und damit auch am vierten Tag der kurzen Neujahrswoche zugelegt. Nach dem starken Start mit einem Anstieg des SMI um beinahe 200 Punkte an den ersten Handelstagen des neuen Jahres ist der Schwung vor dem Wochenende allerdings etwas zum erliegen gekommen. Die Stimmung sei zwar grundsätzlich weiterhin positiv, hiess es in Marktkreisen, erste Gewinnmitnahmen zu Beginn der neuen Woche würden allerdings nicht überraschen.

Am Berichtstag bewegte sich der hiesige Leitindex vorerst mehrheitlich im Minus, ehe am Nachmittag Konjunkturdaten aus den USA etwas frischen Wind und etwas mehr Volatilität, per Saldo aber keinen grossen Sprung nach oben brachten. Die Arbeitsmarktdaten fielen gemischt aus: Während der Stellenaufbau unter den Erwartungen blieb, stiegen die Löhne so stark wie seit über sechs Jahren nicht mehr, was als Voraussetzung für steigende Inflationsraten gilt. Im Anschluss an diese Daten fand indes auch der Dow Jones in der Eröffnungsphase keine klare Richtung.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,30% höher bei 8'417,46 Punkten. Im Vergleich zum Schlussstand von Ende 2016 am vergangenen Freitag ergab sich ein Plus von 2,4%. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, legte 0,28% auf 1'328,99 Punkte zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,26% auf 9'166,05 ...

