Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag leichte Gewinne verzeichnet und damit auch am vierten Tag der kurzen Neujahrswoche zugelegt. Nach dem starken Start mit einem Anstieg des SMI um beinahe 200 Punkte an den ersten Handelstagen des neuen Jahres ist der Schwung vor dem Wochenende allerdings etwas zum erliegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...