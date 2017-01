Die chinesische Zentralbank wertet den Yuan am Freitag auf - die Beweggründe sind vorerst unklar. Die Märkte jedenfalls reagieren unbeeindruckt und gleichen diesen Schritt nahezu wieder aus.

Eigentlich war der Start in das Jahr 2017 für den Yuan klar vorhersehbar. Die chinesische Landeswährung setzt ihre Talfahrt fort und wertet weiter ab, waren sich viele Experten einig. Schließlich hat der Yuan, auch Renminbi genannt, im vergangenen Jahr im Vergleich zum Dollar etwa sieben Prozentpunkte verloren - und die Chancen auf Besserung standen zuletzt eher schlecht.

Zu Beginn der Woche verlor der Yuan auch über einen Prozentpunkt. Eher überraschend war es dann, dass die chinesische Zentralbank (PBoC) am Freitag den Yuan - im Rahmen ihrer Möglichkeiten - aufwertete. So erhöhte sie den fixen Referenzkurs um 0,9 Prozent - einen solchen Anstieg hatte es zuletzt vor über zehn Jahren gegeben.

Seit 2015 zählt der Yuan neben Dollar, Euro, Pfund und Yen zur fünften globalen Leitwährung. Seit Oktober vergangenen Jahres ist er Teil des Weltwährungskorbs des Internationalen Währungsfonds. Das Währungsprinzip in China ist anders, als man es in Europa kennt. Der Yuan kann sich nicht frei bewegen, sondern ist an ein bestimmtes Niveau zum Dollar gekoppelt - einen sogenannten Referenzkurs, den die Notenbank jeden ...

