VW darf einen Teil der vom Diesel-Skandal in den USA betroffenen Autos reparieren lassen. Die US-Umweltbehörden EPA und Carb gaben grünes Licht. So muss VW nicht alle Autos zurückkaufen. Viele Fragen bleiben aber offen.

Lange hat Volkswagen nach einer Lösung gesucht, nun endlich ein erster kleiner Erfolg: Die US-Umweltbehörden EPA und Carb erlauben dem Wolfsburger Autobauer, bestimmte Diesel-Autos umzurüsten, damit sie die vorgeschriebenen Abgas-Standards erfüllen. Das teilten die Behörden am Freitag mit.

VW hatte sich im Oktober mit den Behörden und mit den Anwälten der betroffenen Autobesitzer darauf geeinigt, die gut 500.000 Dieselfahrzeuge mit Zwei-Liter-Motoren zurückzukaufen, falls sich eine Reparatur als unmöglich erweisen sollte. Das würde den Konzern gut zehn Milliarden Dollar kosten.

VW hat nun grünes Licht bekommen, rund 10.000 Autos zu reparieren. Dabei handelt es sich um die neuesten Fahrzeuge in dieser Gruppe. Das sind die Modelle VW Golf, Beetle, Jetta und Passat, sowie der Audi A3 - alle aus dem Baujahr 2015. Diese Gruppe, Generation 3 genannt, galt als am einfachsten zu reparieren, da es die neuesten Autos sind. Vom Diesel-Skandal in ...

