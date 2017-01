Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Defizit in der US-Handelsbilanz im November ausgeweitet

Das Defizit in der Handelsbilanz der USA ist im November größer geworden und könnte damit das Wachstum der US-Wirtschaft zum Jahresende gebremst haben. Es betrug nach vorläufigen Berechnungen 45,24 Milliarden Dollar betragen und fiel damit 6,8 Prozent höher aus als im Vormonat.

US-Jobwachstum schwächer, aber Löhne ziehen kräftig an

Das Stellenwachstum in den USA hat sich im Dezember abgeschwächt, doch die Löhne stiegen mit der höchsten Jahresrate seit 2009. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, stieg die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft um 156.000, während von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte einen Stellenzuwachs um 183.000 erwartet hatten.

US-Industrie sammelt weniger Aufträge ein

Der Auftragseingang der US-Industrie ist im November um 2,4 Prozent gegenüber dem Vormonat gesunken. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem solchen Rückgang gerechnet. Wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte, ergab sich für den Vormonat ein Anstieg von revidiert 2,8 Prozent, nachdem vorläufig ein Plus von 2,7 Prozent gemeldet worden war.

Fed/Mester: Erwartung von 3 Zinserhöhungen 2017 ist "angemessen"

Die Präsidentin der Federal Reserve von Cleveland, Loretta Mester, hat eine kürzlich gegebene Prognose für drei Zinserhöhungen in diesem Jahr gestützt: Dass die US-Notenbank ihre Leitzinsen dreimal anheben könnte, sei "eine angemessene Zahl", sagte Mester in einem Interview mit Fox Business Network.

EZB-Direktor Mersch warnt vor verfrühter Siegesfeier über Deflation

EZB-Direktoriumsmitglied Yves Mersch hat vor verfrühten Jubelgesängen über das gebannte Deflationsgespenst gewarnt. "Es ist absolut zu zeitig, den Sieg über die schwache Wirtschaft auszurufen. Wir sehen gute Ergebnisse, aber es ist absolut zu früh, dass wir die Deckung fallen lassen", sagte Mersch.

Wifo: Russlandsanktionen kosten Deutschland 100.000 Stellen

Deutschland hat nach Berechnungen des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo) die Russlandsanktionen mit einem hohen Preis bezahlt. Nach der Analyse der Ökonomen gingen hierzulande 97.000 Jobs im Jahr 2015 wegen der Strafmaßnahmen der EU gegen die Ukraine-Politik des Kreml verloren. Die Entwicklung im Jahr 2016 haben die Forscher noch nicht untersucht.

Hendricks will zusätzliche Abgasprüfungen für Pkw

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hat angesichts einer jüngsten Abgasstudie der Forscherorganisation ICCT eine zusätzliche Ausweitung der Abgastests in Deutschland gefordert. "Künftig müssen Nachkontrollen unabhängig von den Herstellern durchgeführt werden, und zwar anhand von zufällig ausgewählten Serienfahrzeugen", sagte Hendricks der Rheinischen Post.

Trump: US-Kongress wird Geld für Mauer an Grenze zu Mexiko vorschießen

Der US-Kongress wird nach Angaben des künftigen US-Präsidenten Donald Trump das Geld für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko vorschießen. "Die unehrlichen Medien sagen nicht, dass das Geld, das für den Bau der Großen Mauer ausgegeben wird (aus Gründen der Schnelligkeit), von Mexiko später zurückgezahlt wird", erklärte Trump dem Kurzbotschaftendienst Twitter.

Berlin noch ohne Antwort für mögliche Trump-Angriffe auf deutsche Firmen

Die Bundesregierung hat noch keine Vorbereitungen auf mögliche verbale Attacken des designierten US-Präsidenten Donald Trump gegen deutsche Unternehmen getroffen. "Die Regierungsbildung (in den USA) ist nicht abgeschlossen und die müssen wir abwarten. Da gibt es noch keine Planungen", erklärte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums.

Liberalen-Chef Verhofstadt will Präsident des EU-Parlaments werden

Der Chef der Liberalen im Europäischen Parlament, Guy Verhofstadt, kandidiert für die Nachfolge des scheidenden Präsidenten Martin Schulz (SPD). Das kündigte der Belgier, der auch Verhandlungsführer des Parlaments bei den Brexit-Gesprächen mit Großbritannien ist, in einem Video im sozialen Netzwerk Facebook an. Damit tritt der frühere belgische Regierungschef gegen die Italiener Antonio Tajani von der Europäischen Volkspartei (EVP) und Gianni Pittella von den Sozialdemokraten an.

