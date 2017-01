Mainz (ots) - Der Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt hat Deutschland hart getroffen. Zwölf Menschen sterben, mehr als 50 werden verletzt. Ein Gefühl der Unsicherheit macht sich breit. Wie sicher ist Deutschland? Dieser Frage geht "Report Mainz Extra" am Dienstag, 10. Januar 2017, 21:45 Uhr im Ersten in einer Spurensuche quer durch die Republik nach.



Auch die Angst vor Einbrüchen und sexuellen Übergriffen ist überall spürbar. In Teilen der Bevölkerung wächst der Verdacht: Die Täter seien überwiegend Ausländer. Doch stimmt das? In der aufgeheizten Situation wird oft übersehen, dass auch Flüchtlinge hierzulande massiv bedroht, verprügelt, beschimpft und gejagt werden.



"Report Mainz Extra" zeigt, wie Waffenläden in Deutschland Hochkonjunktur haben und sich immer mehr Menschen mit Messern und Pfeffersprays eindecken. Wohlhabende ziehen sich in sogenannte "Gated Communitys" mit eigenem Wachdienst zurück, private Sicherheitsdienste patrouillieren durch Wohnviertel. Ist Deutschland mit dem Zuzug von mehr als einer Million Flüchtlinge unsicherer geworden, wie AfD und Rechtspopulisten suggerieren? Müssen wir uns hierzulande vor mehr Kriminalität schützen oder vor Angst vor Kriminalität? Fragen, die "Report Mainz Extra" exklusiv dem Präsidenten des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, und den Parteien im beginnenden Bundestagswahlkampf stellt.



Pressekontakt: "Report Mainz", Tel. 06131/929-33351.



OTS: SWR - Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/75892 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_75892.rss2