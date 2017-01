Es ist wieder so weit: Heute ist der erste Freitag eines Monats - und es ist kein Feiertag. Das bedeutet: Heute gegen 14:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit standen die "US-Arbeitsmarktdaten" an. Das ist ein Termin, der die Marktteilnehmer(innen) weltweit fesselt. Um was es geht:

Wie wird die Zahl der neu geschaffenen Stellen ausfallen?

...

Den vollständigen Artikel lesen ...