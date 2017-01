Sie kämpfte für bessere Bildungschancen junger Amerikaner, für gesunde Schulernährung und zum Schluss auch für Hillary Clinton. Jetzt hat sich Michelle Obama nach acht Jahren als First Lady verabschiedet.

Die wohl coolste First Lady der US-Geschichte geht: Michelle Obama hat sich mit großen Emotionen offiziell aus ihrer Rolle im Weißen Haus verabschiedet. "Eure First Lady zu sein, war die größte Ehre meines Lebens", sagte die 52-Jährige mit tränenerstickter Stimme am Freitag. "Ich hoffe, ich habe euch stolz gemacht."

Sie erneuerte ihren Appell an die Jugend des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...