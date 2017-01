Barack Obama war der erste afroamerikanische US-Präsident. Das Verhältnis zwischen Schwarz und Weiß war auch ein Brennpunkt während seiner achtjährigen Regierungszeit. Doch viele sind von seinem Handeln enttäuscht.

Barack Obama zog als eine Art lebendes Symbol ins Weiße Haus ein: der erste afroamerikanische Lenker der mächtigsten Nation der Welt. Das Verhältnis zwischen Schwarz und Weiß wurde auch zu einem Brennpunkt in seiner Regierungszeit. Jetzt, nach acht Jahren, am Ende seiner Amtszeit: Wie sieht Obamas Bilanz bei diesem Thema aus? Das Vermächtnis, das er hinterlässt, ist so kompliziert wie der Präsident selbst.

Für viele war Obamas Wahl ein großer Schritt vorwärts auf dem Weg zur Verwirklichung des Traums von einer Gesellschaft, die den Rassismus überwunden hat. Eine Rekordzahl von Afroamerikanern, zusammen mit Latinos und Asiatischstämmigen, gab ihm 2008 ihre Stimme - voller Erwartung, dass seiner Botschaft der Hoffnung und des Wandels auch entsprechende Aktionen folgen.

Manche sagen, dass er dies auch getan hat. Sie verweisen darauf, dass Obama Strafrechtsreformen einleitete - mit mehr Gerechtigkeit für Minderheiten, Hunderttausende Migranten vor der Abschiebung bewahrte, eine Gesundheitsreform durchsetzte, die Millionen von Schwarzen und Latinos eine Krankenversicherung ermöglichte. Obama brachte auch ethnische Vielfalt in sein Kabinett, darunter die ersten beiden afroamerikanischen Justizminister.

Für viele lag die größte Bedeutung von Obamas Präsidentschaft aber nicht darin, was er in die Tat umsetzte: Sie lag in seiner schieren Präsenz im Oval Office. Selbst wenn er als Präsident niemals etwas für die Afroamerikaner getan hätte, "sehen wir uns allein durch die Tatsache, dass er das Weiße Haus bewohnt hat, selber in einem anderen Licht", formuliert es Loretta Augustine-Herron. Sie ...

