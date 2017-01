FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst der Woche vom 02. bis 06.01.2017

MONTAG

Independent hebt Ziel für Deutsche Bank auf 14 Euro - 'Verkaufen'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für die Aktie der Deutschen Bank nach Einigung mit dem US-Justizministerium zur Zahlung einer Zivilbuße von 12 auf 14 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Durch diese Einigung verschwinde die wesentliche Unsicherheit mit Blick auf die ausstehenden Rechtsstreitigkeiten, schrieb Analyst Markus Rießelmann in einer Studie vom Montag. Die Kapitalausstattung der Bank bleibe aber mit Blick auf noch ausstehende Rechtsstreitigkeiten sowie die laufende Restrukturierung schwach.

Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Lanxess auf 78 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Lanxess von 70 auf 78 Euro angehoben und die Aktie der "Most Preferred List" für den Chemiesektor hinzugefügt. Die Einstufung beließ Analyst Martin Rödiger auf "Buy" belassen, wie aus einer Studie vom Montag hervorgeht. Der Chemiekonzern dürfte weiterhin positiv überraschen. Die Geschäfte könnten im vierten Quartal 2016 besser gelaufen sein als am Markt erwartet. Das allgemeine Geschäftsumfeld liefere Unterstützung und verbessere sich bei Kautschuk. Der Analyst hob seine Gewinnerwartungen bis 2018 an.

Warburg Research hebt Ziel für Wacker Chemie auf 116 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 103 auf 116 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialchemiekonzern habe weiterhin Rückenwind, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer Studie vom Montag. Schwarz erhöhte seine Schätzungen vor dem Hintergrund zahlreicher vorteilhafter Entwicklungen, die die Gewinne im vierten Quartal 2016 und danach antreiben sollten.

DIENSTAG

JPMorgan hebt Bayer auf 'Overweight' - Ziel 110 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Bayer von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 102 auf 110 Euro angehoben. Die Bewertung der Papiere des Chemie- und Pharmakonzerns sei attraktiv - mit oder ohne die Übernahme von Monsanto, schrieb Analyst Richard Vosser in einer Studie vom Dienstag. Er geht allerdings von einem erfolgreichen Abschluss bis Ende diesen Jahres aus.

Kepler Cheuvreux senkt Deutsche Bank auf 'Hold' - Ziel 14,85 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktien der Deutschen Bank nach der Kurserholung von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Tobias Lukesch beließ das Kursziel auf 14,85 Euro. Es sei Zeit für Gewinnmitnahmen, schrieb der Experte in einer Studie vom Dienstag. Durch die Einigung auf eine Zivilbuße mit den US-Behörden im Streit um dubiose Hypothekengeschäfte nehme die Unsicherheit deutlich ab. Insgesamt seien die Chancen und Risiken für die Papiere nun aber eher ausgewogen.

Equinet hebt Deutsche Euroshop auf 'Accumulate'

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Deutsche Euroshop von "Neutral" auf "Accumulate" hochgestuft und das Kursziel auf 42 Euro belassen. Analystin Katharina Mayer hob in einer am Dienstag veröffentlichten Studie die attraktive Dividendenrendite hervor. Nach den stabilen Quartalszahlen und den erhöhten Unternehmenszielen für 2017 habe sie ihre Schätzungen für den Einkaufszentren-Investor angepasst. Der jüngste Kursrückgang sei nicht gerechtfertigt.

MITTWOCH

JPMorgan hebt Allianz auf 'Overweight' - Ziel 180 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Allianz SE von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 170 auf 180 Euro angehoben. Analyst Ashik Musaddi zählt die Papiere der Münchner in einer Branchenstudie vom Mittwoch zu seinen Favoriten im europäischen Versicherungssektor. Die Empfehlung begründete er mit fortgesetzten Aktienrückkäufen, einer höheren Dividendenschätzung und den sinkenden Unfallzählen im europäischen Straßenverkehr.

Deutsche Bank senkt Linde auf 'Hold' - Ziel 174 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Linde von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 180 auf 174 Euro gesenkt. Der Zusammenschluss der Deutschen mit Praxair sei wohl der letzte große Deal in der globalen Industriegasebranche, schrieb Analyst Tim Jones in einer Studie vom Mittwoch. Es entstehe letztlich ein dominierender Marktakteur und die avisierte Synergie-Milliarde werde wohl langfristig übertroffen. Nun drohe zunächst aber eine Warteschleife. Die Bewertung der Lindepapiere sei ok, aber nicht sonderlich attraktiv.

DONNERSTAG

DZ Bank senkt Lanxess auf 'Halten' - Fairer Wert hoch auf 69 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Lanxess von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert aber von 64 auf 69 Euro angehoben. Die Aktie habe von der guten operativen Entwicklung des Spezialchemiekonzerns im vergangenen Jahr profitiert und sei mittlerweile fair bewertet, begründete Analyst Peter Spengler seine neue Einschätzung in einer Studie vom Donnerstag. Das Jahr 2017 werde wohl von der Erstkonsolidierung und den ersten Gewinnbeiträgen der übernommenen Chemtura geprägt sein.

Deutsche Bank hebt Deutsche Post auf 'Buy' und Ziel auf 35 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Deutsche Post von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 28,20 auf 35,00 Euro angehoben. Analyst Andy Chu begründete die bessere Einschätzung der Aktie mit seiner Erwartung eines stärkeren und länger anhaltenden Wachstums der Paketsparte DHL Express als er bislang prognostiziert hatte. Der Experte erhöhte zudem laut einer Studie vom Donnerstag seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2016 sowie 2017.

Bernstein hebt Linde auf 'Market-Perform' und Ziel auf 142 Euro

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Linde von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft und das Kursziel von 118 auf 142 Euro angehoben. Im Chemiebereich favorisiere er weiterhin ausgewählte Unternehmen mit verbrauchernahen Aktivitäten vor Agrochemie- und Industriechemie-Unternehmen, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Bei den Industriegasekonzernen Linde und Praxair sei die Wahrscheinlichkeit einer Fusion auf 50 Prozent gestiegen. Allerdings könnten sich die Synergieerwartungen als zu optimistisch erweisen.

FREITAG

HSBC senkt Braas Monier auf 'Hold' und Ziel auf 25,20 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Braas Monier von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 25,45 auf 25,20 Euro gesenkt. Endlich habe Standard Industries dem Ziegelhersteller ein faires Übernahmeangebot gemacht, schrieb Analyst Tobias Loskamp in einer Studie vom Freitag. Sein Kursziel habe er nach der Kapitalerhöhung und der Zwischendividende angepasst. Es liege nun nahe des aktuellen Kurses und der Übernahme-Offerte.

UBS senkt Lufthansa auf 'Sell' - Ziel 10,70 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Lufthansa aus Bewertungsgründen von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel auf 10,70 Euro belassen. Die Fluggesellschaft habe weiterhin mit steigenden Treibstoffkosten, einem schwächeren Euro, einer unsicheren Nachfrage sowie zunehmendem Wettbewerb zu kämpfen, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer Studie vom Freitag. Daher sei der fast 40-prozentige Kursanstieg der Aktie seit Oktober nicht gerechtfertigt.

Merrill Lynch senkt Linde auf 'Neutral' - Ziel 168 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Linde von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 168 Euro belassen. Der geplante Zusammenschluss mit dem US-Konkurrenten Praxair dürfte langfristig zwar den Wert steigern, kurzfristig sei das Potenzial der Aktien des Gase-Konzerns aber begrenzt, schrieb Analystin Stephanie Bothwell in einer Studie vom Freitag. Die Fusion dürfte sich auch wegen der Kontrolle der Wettbewerbshüter hinziehen. Das mache eine überdurchschnittliche Kursentwicklung unwahrscheinlich.

