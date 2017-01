Einführung neuer Handelsfunktionen für Mobilgeräte und Desktop-Computer

Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ:IBKR) hat sein IB Communiqué zum Jahresabschluss herausgebracht, um Kunden weltweit über das neue Programm "Shenzhen-Hong Kong Stock Connect" zu informieren. Das Unternehmen hat zudem seine IBot-Handelstechnologie und die Plattform IB Trader Workstation (TWS) erweitert und neue CME-Globex-Produkte eingeführt.

Programm "Shenzhen-Hong Kong Connect" eingeführt

Interactive Brokers hat das neue "Shenzhen-Hong Kong Stock Connect"-Programm im November herausgebracht. Bereits 204 wurde das "Shanghai-Hong Kong Stock Connect"-Programm geschaffen, das die Börse in Schanghai für die Hongkonger und internationalen Kunden von IB geöffnet hat. Mit dem neuen Shenzhen-Programm dehnt China den zum Handel bereitstehenden Aktienumfang weiter aus.

"Als Börsenteilnehmer an diesem Programm können die Hongkonger und internationalen Kunden von IB nun ausgewählte chinesische Wertpapiere an der Börse Shenzhen handeln und breiteren Zugang zu Chinas wachsender Volkswirtschaft genießen", sagte Steven Sanders, Executive Vice President of Marketing and Product Development bei Interactive Brokers.

Mehr über die Börse Shenzhen erfahren Sie hier.

IB Trader Workstation bietet nun Voice-Feedback in mehreren Sprachen

Die Kunden können die TWS-Desktoplattform von IB nun anpassen, um Audiofeedback für alle wichtigen Aktionen in ihrer Muttersprache zu erhalten.

IBot jetzt auch auf Mobilgeräten verfügbar

IBot, eine Sprachschnittstelle zum Trading, ist nun für iOS und in der IB Trader Workstation verfügbar. Die Spracherkennung für Mobilgeräte wurde auf das Verständnis von Finanzbegriffen ausgerichtet. IBot versteht Befehle zu Kursnotierungen, Charts, Orders, Ausführungen, Marktscannern, Level-II-Daten und Kontoinformationen. IBot-Nutzer können nun unterwegs handeln und zudem auf Kursnotierungen und Charts zugreifen.

Erfahren Sie mehr über IBot.

In diesem Jahr hat IB erhebliche Verbesserungen an der mobilen Handelsplattform IB TWS für Mobilgeräte vorgenommen. Dazu zählen Verbesserungen für die Ordereingabe, Optionsketten und Charts. Mit der IB-Software für Mobilgeräte können die Kunden mit nahezu allen Mobilgeräten Handel mit ihrem IB-Konto betreiben.

Um den Handel weiter zu erleichtern, können chinesische Kunden Traders Workstation für Android-Geräte nun aus den heimischen Stores Baidu und Qihoo360 herunterladen.

Hier erfahren Sie mehr über den mobilen Handel.

Neue Finanzprodukte eingeführt

Interactive Brokers hat die Produktangebote in diesem Quartal um Optionen zu CME Globex Natural Gas erweitert.

Um mehr über Neuentwicklungen zu erfahren, lesen Sie hier das komplette IB Communiqué zum Jahresabschluss.

