Berlin (ots) - Weil dem rot-rot-grünen Senat mit dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) an der Spitze der Mut fehlte, Holm wegen seiner Lügen gegenüber der Humboldt-Universität (HU) sofort wieder als Staatssekretär rauszuwerfen, muss nun die Humboldt-Universität entscheiden. Das heißt auch: Der Senat versteckt sich hinter der Hochschule. Pikanter noch: Im neuen Senat ist Michael Müller für die Wissenschaft zuständig, also auch für die HU. Müller ist damit der Dienstvorgesetzte der Hochschul-Präsidentin Sabine Kunst. Doch selbst wenn Müller den Mut, der ihm bislang im Fall Holm fehlte, jetzt aufbringt, wenn er nicht nur mit seiner Richtlinienkompetenz droht, sondern sie auch wahrnimmt, dann ist er immer noch weit vom "guten Regieren" entfernt, das uns nach der Wahl versprochen wurde. Bei Holm handelte die Koalition nicht stringent.



