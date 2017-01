Dem VW-Konzern droht erhebliche Gefahr für das USA-Geschäft: Der Konzern produziert in Mexiko und wäre von Straf-Zöllen massiv betroffen.

Der erste ausländische Konzern, der von möglichen US-Strafzöllen betroffen ist, ist Toyota: Der designierte Präsident Donald Trump hat den Japanern bereits mit saftigen Zöllen gedroht, wenn das Unternehmen seinen Corolla nicht direkt in den USA produziert. Zuvor hatte Ford ein Werk in Mexiko gestoppt und sich für die Produktion in Michigan entscheiden. Auch die deutschen Autobauer wären betroffen. Die von Trump ins Spiel gebrachten Zölle von 35 Prozent würden insbesondere den VW-Konzern vor immense Probleme stellen, sagte der Automobilexperte Ferdinand Dudenhöffer den Deutschen Wirtschafts Nachrichten. "Stark von den Einfuhrzöllen betroffen wäre der VW-Konzern, welcher derzeit über ...

