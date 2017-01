Osnabrück (ots) -



Das internationale Kinderhilfswerk terre des hommes Deutschland feiert 2017 seinen 50. Geburtstag. Unter dem Motto »terre des hommes« riefen am 8. Januar 1967 in Stuttgart engagierte Bürgerinnen und Bürger zu einer Hilfsaktion für kriegsverletzte Kinder aus Vietnam auf.



Heute schützt terre des hommes in 33 Ländern Afrikas, Asiens, Lateinamerikas und in Deutschland Mädchen und Jungen vor Sklaverei und Ausbeutung, hilft Flüchtlingskindern und kümmert sich um die Opfer von Gewalt, Missbrauch und Katastrophen. terre des hommes sorgt für Bildung, Ausbildung, bessere Zukunftsperspektiven und für das Recht von Kindern auf eine gesunde Umwelt.



