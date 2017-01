Halle (ots) - Ein Jahr nach den rechtsextremen Krawallen im Leipziger Stadtteil Connewitz treten die Ermittlungen auf der Stelle. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Samstagausgabe) mit Verweis auf die Staatsanwaltschaft Leipzig. Demnach ist keines der Verfahren gegen 215 namentlich bekannte Beschuldigte abgeschlossen. Am 11. Januar 2016 hatten Neonazis, Hooligans und Kampfsportler Autos angezündet und Läden verwüstet. Vier Wochen zuvor hatten sich Linksautonome Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. Auch da kommt die Aufklärung nur zäh voran.



