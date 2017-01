von Sabine Gusbeth, €uro am Sonntag €uro am Sonntag: Herr Fröhlich, auf der Technikmesse CES in Las Vegas zeigen die Autobauer derzeit die Zukunft der Mobilität. Im Mittelpunkt steht das Thema autonomes Fahren. Wie weit ist BMW? Klaus Fröhlich: Wir werden bei diesem Zukunftsthema führend sein und bis 2021 mit dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...