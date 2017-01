Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Stratec Biomedical -1,67% auf 47,2, davor 7 Tage im Plus (6,15% Zuwachs von 45,22 auf 48), Orange -0,03% auf 14,79, davor 6 Tage im Plus (4,04% Zuwachs von 14,22 auf 14,79), Bayer -0,24% auf 102,4, davor 6 Tage im Plus (4,01% Zuwachs von 98,69 auf 102,65), Lion E-Mobility +2,4% auf 6,195, davor 6 Tage im Minus (-7,49% Verlust von 6,54 auf 6,05), Tele Columbus -0,72% auf 8,23, davor 5 Tage im Plus (8,14% Zuwachs von 7,67 auf 8,29), Paion -1,33% auf 2,605, davor 5 Tage im Plus (7,76% Zuwachs von 2,45 auf 2,64), windeln.de -2,48% auf 3,381, davor 4 Tage im Plus (15,57% Zuwachs von 3 auf 3,47), Valeant -2,67% auf 15,29, davor 4 Tage im Plus (11,02% Zuwachs von 14,15 auf 15,71), Yahoo! -0,27% auf 41,23, davor 4 Tage im Plus (6,99% Zuwachs von 38,64 auf...

