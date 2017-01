Ein Schütze tötet am internationalen Flughafen von Fort Lauderdale eine Reihe von Menschen. Die Tatwaffe trug er offenbar in seinem aufgegebenen Gepäck bei sich - legal. Sein Motiv ist unklar.

Nach den tödlichen Schüssen an einem Flughafen in Florida gibt es weitere Details zum mutmaßlichen Schützen. Der Verdächtige habe dem FBI im November gesagt, dass die Regierung seinen Verstand kontrolliere und ihn zwinge, Videos der Terrormiliz Islamischer Staat anzuschauen, teilte ein Beamter mit. Die Familie des Mannes berichtete von psychischen Problemen des Irak-Veterans. Zum Motiv für die Bluttat wird indes weiter ermittelt. Ob es sich um Terrorismus oder das Werk eines "geistig Verwirrten" handele, müsse sich erst noch zeigen, sagte der Senator von Florida, Bill Nelson.

Ihm zufolge handelt es sich bei mutmaßlichen Schützen um einen 26 Jahre alten Mann aus Anchorage in Alaska, bei dem ein Militärausweis gefunden worden sei. Nach Behördenangaben soll er nach seiner Ankunft auf dem Flughafen von Fort Lauderdale am Freitag an einem Gepäckband das Feuer eröffnet und fünf Menschen erschossen haben. Acht weitere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...