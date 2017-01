Dem Zinstief kann sich auch die ING-Diba nicht entziehen. Trotzdem wächst die Direktbank weiter. Das Institut profitiert auch davon, dass die Konkurrenz an der Gebührenschraube dreht.

Europas größte Direktbank ING-Diba hat trotz anhaltenden Gegenwinds im vergangenen Jahr an das Rekordergebnis von 2015 angeknüpft. "Es ist uns gelungen, unser Ergebnis stabil zu halten und auch in der Niedrigzinsphase profitables Wachstum zu erreichen", sagte Vorstandschef Roland Boekhout der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt. Genaue Zahlen will die Tochter der niederländischen Großbank ING am 3. Februar veröffentlichen.

Für 2015 hatte das Institut Rekordzahlen ausgewiesen: Der Vorsteuergewinn kletterte zum Vorjahr um ein Viertel auf gut 1,1 Milliarden Euro. Unter dem Strich standen 755 (Vorjahr: 599) Millionen Euro Überschuss.

"Das Unternehmenskundengeschäft entwickelt sich zur zweiten starken Säule ...

