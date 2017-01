Die Langeweile auf dem Parkett hat ein Ende. Die Börsenmusik spielt in der kommenden Woche ganz klar in den USA. Dort beginnt die Bilanzsaison, es stehen Konjunkturdaten an und von Notenbankern könnte es Impulse geben.

Es war kein fulminanter Auftakt, aber auch kein schlechter. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Dax sehr ruhig ins neue Jahr gestartet. Das war vor zwölf Monaten anders, damals stürzten die Kurse völlig überraschend ab - ausgelöst durch Sorgen um die chinesische und in der Folge um die globale Konjunktur. Es folgte der schwächste Start in der Geschichte des deutschen Leitindexes. 2017 beginnt da deutlich angenehmer. In einer ziemlich nachrichtenarmen Woche legte der Dax unter sehr geringen Schwankungen knapp ein Prozent zu.

In den kommenden Tagen dürfte wieder etwas mehr los sein auf dem Parkett. Nicht nur, dass viele Börsianer aus dem verlängerten Weihnachts- und Silvesterurlaub zurückkommen, sondern auch an der Nachrichtenfront tut sich wieder einiges - allerdings eher jenseits als diesseits des Atlantiks. "Die Wirtschaft in den USA bleibt das zentrale Thema", sagt Tobias Basse, Aktienmarktstratege der NordLB. Erste US-Konzerne präsentieren ihre Bilanzen für 2016, zudem erwarten Analysten einen starken Anstieg der Einzelhandelsumsätze.

Das könnte dem Dow-Jones-Index zum lang ersehnten Sprung über die psychologisch wichtige Marke von 20.000 Punkten verhelfen, den er am Freitag hauchdünn verpasst hatte. Davon dürfte natürlich auch der deutsche Aktienmarkt profitieren. "Die grundsätzlich positive Stimmung sollte kurzfristig anhalten", sagt Basse.

In der abgelaufenen Woche war Dax-Anlegern ein wenig der Wind aus den Segeln genommen worden. Der deutsche Leitindex startete mit kräftigen Gewinnen in die erste Handelswoche 2017, dümpelte dann aber tagelang vor sich hin. Es fehlten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...