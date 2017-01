Stark, stärker, Immobilien!

Im Anlageportfolio sind sie längst unverzichtbar: Immobilien. Betrachtet man die Entwicklung von Wohnobjekten in guten Lagen wirtschaftsstarker Metropolregionen, präsentierten sie in den vergangenen Jahren eine Wertentwicklung, die andere Investments nur selten erreichen - und das bei vergleichsweise geringem Risiko. Allerdings gibt es auch hier Fallstricke, der Blick auf die Details ist unerlässlich. Zu den erfahrenen Playern am Immobilienmarkt zählt die bundesweit aktive PlanetHome Group. Interessante Ein- und Ausblicke gibt uns PlanetHome Geschäftsführer Ludwig Wiesbauer.

Ludwig Wiesbauer, Geschäftsführer der PlanetHome Group GmbH

EINBLICKE: Immobilien aller Art sind seit einigen Jahren als Anlageobjekte immer gefragter. Wie schätzen Sie die Marktlage für 2017 ein - lohnt es sich mit Blick auf die Preisentwicklung noch in den Markt zu gehen?

Ludwig Wiesbauer: Grundsätzlich gilt immer noch: Wer kauft, erwirbt einen soliden Sachwert und kann momentan enorm günstige Finanzierungskonditionen ausschöpfen. Wer verkauft, erzielt derzeit aufgrund der immensen Nachfrage hervorragende Erlöse. Entscheidend in beiden Fällen sind Lage und Zustand der jeweiligen Immobilie. In den Boomregionen befinden sich die Preise auf sehr hohem Niveau, dennoch erwarten wir hier keine Entspannung - denn diese Entwicklung wird von Angebot und Nachfrage gesteuert. Die wirtschaftlichen Hotspots werden weiterhin wachsen, entsprechend steigt auch der Bedarf nach Wohnraum. Damit bleiben Wohnimmobilien in den starken Metropolregionen im Aufwärtstrend, Immobilieninvestments versprechen weiterhin Wertsteigerungen, wenn auch etwas moderater als in der Vergangenheit.

