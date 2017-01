Der Fahrgastverband Pro Bahn bescheinigt dem neuen WLAN-Internetzugang in den ICE eine ordentliche Qualität - wenn auch mit "Kinderkrankheiten". Er sieht aber derzeit ein anderes Kommunikationsproblem.

Der Fahrgastverband Pro Bahn ist zufrieden mit dem verbesserten Internetzugang in den ICE-Hochgeschwindigkeitszügen. "Es funktioniert ordentlich", sagte Verbandssprecher Karl-Peter Naumann der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Seit 1. Januar haben auch in der zweiten Wagenklasse alle ICE-Fahrgäste der Deutschen Bahn kostenlos Zugriff aufs Internet über ein lokales Funknetz (WLAN).

Für die Nutzer soll die Verbindung deutlich stabiler und leistungsfähiger sein als zuvor. Das neue Steuerungssystem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...