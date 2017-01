Die frühere "Miss Germany" und CSU-Politikerin Dagmar Wöhrl sitzt seit 1994 im Bundestag. In diesem Jahr will sie nicht mehr kandidieren. Stattdessen ersetzt sie den Unternehmer Jochen Schweizer in "Die Höhle der Löwen".

Die häufig "Miss Bundestag" genannte CSU-Politikerin Dagmar Wöhrl (62) startet eine TV-Karriere. Die Juristin und Unternehmerin aus Nürnberg wird in der nächsten Staffel der Vox-Show "Die Höhle der Löwen" zur Stammmannschaft gehören. "Ich freue mich auf diese neue Herausforderung", schrieb Wöhrl auf Facebook. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.

