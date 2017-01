Eine Uno-Resolution, die den Siedlungsstopp in den besetzten Palästinensergebieten fordert, sorgt weiter für Spannungen zwischen Israel und der Uno. Aus Tel Aviv hieß es, Zahlungen an den Völkerbund würden ausgesetzt.

Israel kürzt aus Protest gegen eine Uno-Resolution, die den Siedlungsstopp in den besetzten Palästinensergebieten fordert, seine Zahlungen an die Vereinten Nationen. "Der Staat Israel hat sich dazu entschieden, für 2017 einen signifikanten Teil unserer jährlichen Beiträge in der Höhe von rund sechs Millionen Dollar (5,7 Millionen Euro) auszusetzen", teilte ein Sprecher des Außenministeriums am Samstag mit. Dies entspreche ...

