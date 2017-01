Berlin (ots) - Im koalitionsinternen Streit um eine Videoüberwachung öffentlicher Plätze hofft Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) auf eine Einigung mit Linken und Grünen. "Ich sehe Verhandlungsspielraum", sagte er im Interview mit dem Berliner "Tagesspiegel" (Sonntagausgabe). Beide Koalitionspartner der SPD lehnen bisher eine Ausweitung der Videoüberwachung in Berlin ab.



